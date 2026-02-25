市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：あす26日は晴れますが、週末にかけて雲が広がります。この先1週間、日中は3月中旬から4月上旬並みの陽気になるでしょう。あす26日の予想天気図です。 小野：石川県内の近くには低気圧や前線はありません。そのため、晴れるでしょう。気象台の週間予報です。 小野：あさって27日の最高気温15度は、金沢