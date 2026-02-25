「チロルチョコも、小さくなったよね?」そんな風に思ったことはありませんか? そんな意見に対し、公式がSNSで反論しています。定期的に「チロルチョコが小さくなった」とのご意見を見かけるのですが、声を大にして言いたいです. ＼ずっとサイズ変わってません!!/. 袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ(バーコード入り)があり、これらを混同されていると推察します🔍. ご承知おきくださいԁ