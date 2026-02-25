第１８回ユングフラウ賞・Ｓ２は２月２５日、浦和競馬場で３歳牝馬１３頭が１４００メートルを争った。単勝１・２倍の１番人気に推されたアンジュルナ（野畑凌騎乗）が４コーナー手前で先頭に立ち、トウキョーアンナに６馬身差をつけて優勝。東京２歳優駿牝馬に続く重賞３連勝を飾った。３着ティーズセラフまでが桜花賞・Ｓ１（３月１８日、浦和）への優先出走権を獲得した。出遅れも関係なかった。野畑凌は少しも慌てず２番手