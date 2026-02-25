福岡県須恵町などに、偽造された教員免許の写しを提出した罪に問われている元補助教員の男の裁判です。男は、教員免許を偽造してまで教育現場に戻りたかった理由を問われると「楽しかったから」と答えました。偽造有印公文書行使の罪で起訴されているのは、須恵町立中学校の補助教員だった近藤正仁被告（66）です。近藤被告は2021年以降、須恵町や篠栗町の採用試験で「岐阜県教育委員会作成」と偽造された中学校教諭の免許状の写し