ロンドン序盤は円売り再開、ドル円一時１５６．４１レベル＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、円売りが再開している。ドル円は東京時間の高値を上抜けると、一時156.41レベルまで上値を伸ばした。ユーロ円やポンド円などのクロス円も総じて堅調に推移しており、円が独歩安の展開となっている。 背景にあるのは、本日政府が提示した日銀の次期審議委員人事だ。退任する野口委員、中川委員の後任として、中央大名誉教授