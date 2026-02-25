東京時間17:35現在 香港ハンセン指数 26765.72（+175.40+0.66%） 中国上海総合指数 4147.23（+29.82+0.72%） 台湾加権指数 35413.07（+712.25+2.05%） 韓国総合株価指数 6083.86（+114.22+1.91%） 豪ＡＳＸ２００指数 9128.29（+105.97+1.17%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82246.63（+20.71+0.03%） ２５日のアジア太株は総じて上昇。前日の米国株の上昇を背景にアジア株も買い優勢