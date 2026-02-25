ユーロ圏１０年債利回り格差仏５５Ｂｐに縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%） ドイツ2.718 フランス3.271（+55） イタリア3.318（+60） スペイン3.123（+41） オランダ2.79（+7） ギリシャ3.322（+60） ポルトガル3.06（+34） ベルギー3.21（+49） オーストリア3.008（+29） アイルランド2.982（+26） フィン