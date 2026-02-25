（スタジオ解説）（徳増 ないる キャスター）24日に判明した高市首相が衆院選で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配布していたことについて、25日の国会答弁では1人当たり3万円、計約950万円相当に上ることが明らかになりました。首相は政党支部から議員個人への寄付は問題ない。税金が原資の政党交付金は使っていないと…法令上問題がないことを強調していますが、2025年には石破前首相が新人議員15人との会食の後