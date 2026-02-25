２４日、撮影に応じるバロバヤ氏（左）と傅華氏。（ジュネーブ＝新華社記者／連漪）【新華社ジュネーブ2月25日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は24日、スイスのジュネーブで国連ジュネーブ事務局のバロバヤ事務局長と会談した。傅氏は次のように述べた。国連ジュネーブ事務局は多国間外交とグローバルガバナンスの重要拠点である。新華社は、国連と国際機関の制度化された協力をさらに深め、通信社としての機能的優位