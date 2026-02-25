1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、最高裁は再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。この事件は、1984年に滋賀県日野町で酒店経営の女性（69）が殺害され金庫が奪われたもので、常連客だった阪原弘さんが強盗殺人の疑いで逮捕、起訴されました。阪原さんは裁判で無実を訴えましたが、無期懲役が確定し、服役中の2011年に75歳で病死しています。家族らによる再審請求に対して、大阪高裁は2023年、当時の捜査の様子