大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）で初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）が25日、大阪府松原市の同部屋で稽古を再開した。約1時間、四股、すり足などの基礎運動やダンベルを使ったトレーニングなどで汗を流した。「残りの期間を大切にしてやっていく。全身を、もうちょっと動かして相撲を取れるように準備したい」と話した。勝負の場所に向けて安眠は欠かせない。地方場所用に新しい布団を購