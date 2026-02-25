25日未明、高齢の夫婦が住む住宅に3人組が押し入り、80代の夫を殴ったうえ金庫を奪う強盗事件が発生。25日午前2時過ぎ、千葉・野田市の80代の夫婦が住む住宅から「ハンマーで殴られ金庫を取られた」と通報がありました。住宅に押し入ったのは3人組で、夫を縛ったうえ頭部をバールのようなもので複数回殴り、金庫を奪って逃走。夫は額を切り軽傷。妻にけがはないということです。現場周辺に住む人は、被害者と犯人と思われる人物の