竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第7話が、2月24日（火）に放送された。殺人事件をメインに描きシリアスな展開が続く本作だが、第7話では、NHK大河ドラマなどで活躍している俳優の上川周作が演じる刑事・永井道哉が“ある発言”をし、同僚である主人公・飛奈淳一（竹内涼真）がツッコミを入れる一幕が。束の間の癒しシーンに、SNS上の視聴者は「可愛いw」「永井くんいいキャラクター」と盛り上がっ