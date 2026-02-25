[2.25 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第1節](クラド)※18:30開始主審:岡宏道<出場メンバー>[大分トリニータ]先発GK 22 ムン・キョンゴンDF 2 岡本拓也DF 6 三竿雄斗DF 31 ペレイラMF 8 榊原彗悟MF 14 宇津元伸弥MF 15 屋敷優成MF 19 小酒井新大MF 21 有働夢叶MF 88 パトリッキ・ヴェロンFW 17 キム・ヒョンウ控えGK 1 田中悠也DF 27 松尾勇佑DF 30 戸根一誓DF 33 宮川歩己MF 25 山崎太新MF 28 清武弘嗣MF 37 木本真翔MF 72 山