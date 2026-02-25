愛媛FCは25日、ロートフィールド奈良で21日に開催されたJ2・J3百年構想リーグ第3節・奈良クラブ戦において、愛媛サポーター1名によるJリーグ試合運営管理規定に違反する行為が発生したと発表した。公式サイトによると、行為内容は「侮辱的な内容の横断幕の掲出」。クラブは「本件はJリーグおよび各クラブで禁止されている重大な行為であり、決して許されるものではありません」とし、当該サポーターに対して愛媛のホームゲーム