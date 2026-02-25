ベガルタ仙台は24日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節・湘南ベルマーレ戦に、MF松井蓮之(25)の姉で俳優の松井愛莉さん(29)が来場すると発表した。3月7日にユアテックスタジアム仙台で行われる同試合は、ゴールドパートナーの株式会社ダイオーによる「いもくり佐太郎マッチデー」として開催。松井さんは花束贈呈や始球式に参加する予定となっている。仙台は公式X(@vega_official_)で「みなさまのご来場を心よりお待ちいたし