ポプラ社が2月22日、Xを更新。ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平（27）が制作した絵本『デコピンのとくべつないちにち』の発売を告知した。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 「#大谷翔平 選手の絵本『#デコピンのとくべつないちにち』発売を記念して、2月22日（日）#朝日新聞 に全15段広告を掲載しました」と投稿されたのは、デコピ