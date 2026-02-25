Nextorage株式会社は、VPG1600とVPG400の両規格に世界で初めて対応したCFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2PRO+シリーズ」を2月26日（木）に発売する。市場想定価格は660GBが14万9,880円、1,330GBが29万880円。 CFexpress 4.0インターフェースとpSLC NANDフラッシュを採用し、読み出し速度最大3,700MB/秒、書き込み速度最大3,600MB/秒を実現したモデル。既存フラッグシップモデル「NX-B2PRO