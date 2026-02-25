あす2月26日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「人体ミステリー&すぐやる課！日常に忍び寄る魔の手に気付けSP」。■健康なはずの女性を襲った胸の痛み その原因は意外なところに突如襲い掛かる病や異変の謎に迫る「人体ミステリー」。最初に運ばれてきたのは、会社で急に倒れてしまったという女性。激しい胸の痛みを訴え、体には大量の冷や汗、呼吸も浅く危険な状態。高橋ユウ演じる高橋医師