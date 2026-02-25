日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 3月限56(56) ◯みずほ証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 168( 137) TOPIX先物 3月限20(20) 日経225ミニ 3月限3