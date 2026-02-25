日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 19800( 17098) 6月限1596(46) TOPIX先物 3月限 21483( 20948) 日経225ミニ 3月限218045(218045) 4月限6082(408