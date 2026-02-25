日経平均株価 始値57695.40 高値58875.17 安値57656.50 大引け58583.12(前日比 +1262.03 、 +2.20％ ) 売買高27億7074万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆8873億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続急伸、史上最高値更新し5万8000円突破 ２．前日の米株高を背景にリスク選好、一時1500円超の