受験シーズン真っただ中の２５日、公立高校の一般入試と国公立大学の２次試験が始まりました。県内の公立高校の普通科で最も倍率が高い広島市中区の広島国泰寺高校では、受験生たちが緊張した様子で試験会場に向かいました。■記者「自信はどうですか？」■受験生「ちょっとないです」■母親「ずっと毎日塾にこもって頑張っていたので大丈夫です」■受験生「頑張ります、頑張ります」県内の全日制本校８４校には約１万