◆２月２５日（水） 第54回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会＠宮の森ジャンプ競技場( ヒルサイズ＝HS 100/95m K点＝90m)ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ・ノーマルヒルで銅メダル、ラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂蓮選手と同じチーム(日本ビール)に所属している中山 和(なごみ)選手が逆転でこの大会連覇を達成しました。中山選手は、1回目は83.5mと安定したジャンプで