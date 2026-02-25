25日午後5時40分ごろ、京都府舞鶴市の西舞鶴駅近くの住宅で「窓から煙が出ている」と消防に通報がありました。消防車など7台が出て、現在も消火活動が続けられています。消防によりますと、今のところ、ケガ人や逃げ遅れた人はいないということです。