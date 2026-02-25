【映画コラム・CINEMA INFINITY】「木挽町のあだ討ち」（2月27日公開）当欄で何度か書いた。上映時間が3時間近い「国宝」の成功例が示す近年の「長尺化」を歓迎していた。今作も同じ3時間客席に座っていい物語の分厚さがありながら2時間6分。なのに、詰め込みすぎた印象がない。つまりテンポが素晴らしく良かった。舞台は文化7年（1810）、江戸の木挽町。歌舞伎の芝居小屋「森田座」で公演された「仮名手本忠臣蔵」は無事、