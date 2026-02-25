ミラノ・コルティナオリンピックのメダリストの意外な共通点が明かされました。スノーボード女子ビッグエアで金、女子スロープスタイルで銅を獲得した村瀬心椛選手とスキー・フリースタイル男子デュアルモーグル銀メダル、男子モーグルで銅メダルの堀島行真選手。2人は競技も違い、年齢も7歳離れていますがある共通点がありました。それはどちらも「岐阜第一高校出身」ということです。村瀬選手は「スキー部で担当の顧問の先生が同