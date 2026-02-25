北海道・蘭越町で25日午後、男性が何者かに刺されました。刺したとみられる人物は現場におらず、警察が行方を追っています。事件があったのは、蘭越町湯里付近の路上です。25日午後2時ごろ、「うちのお父さんが2人組の男に刺された」と男性の家族から消防に通報がありました。消防などによりますと、刺されたのは70代の男性で、ドクターヘリで病院に運ばれました。搬送時、意識はあったということです。刺したとみられる2人組は現