世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）バンタム級２位の那須川天心（帝拳）が４月１１日、東京・両国国技館で同１位フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）との挑戦者決定戦に臨むことが２５日、発表された。那須川は昨年１１月、ＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に敗れており、「（挑戦者決定戦は井上拓への）雪辱のための試合。やり返さないと気が済まない」と語った。エストラーダは元２階級王者だが、「普通に生