侍ジャパンの宮崎事前合宿にアドバイザーとして参加していたパドレスのダルビッシュ有投手（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。“軽妙”なやり取りをかわした選手との裏話を披露した。最終日の24日まで宮崎合宿を完走したダルビッシュ。インスタでは決起集会の一コマを回想した。「決起集会で同じ席になって『明日で俺最後やねんけど泣いてくれるよね？』と聞いたら、『当たり前っすよダルさんー！自分すこぶる泣きま