本州南岸に延びる前線や低気圧の影響で、各地で2026年初の激しい雨となっています。25日の東京都心でも午後4時までの総雨量が34mmと、2025年10月31日以来、117日ぶりにまとまった雨となりました。午後2時ごろの東京・新宿駅前では、駅の前で雨宿りする人が多く見られました。傘もひっくり返る冷たい北風。雨の影響で気温も急降下し、午後2時には9.1度と24日までのポカポカから一転、真冬の寒さとなりました。千葉・市川市の動植物