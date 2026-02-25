yosugalaが3月18日、メジャー1st EP『No Border』をリリースする。同EPに収録される表題曲「No Border」が日本テレビ系『バズリズム02』2026年3月オープニングテーマに起用されることが決定した。EP『No Border』にはリードトラック「No Border」をはじめ、TVアニメ『闇芝居 十六期』エンディングテーマ「マスカレイドナイト」、フジテレビ『全力！脱力タイムズ』12〜1月度エンディングテーマ「ハルカカナタ」の全3曲を収録。新人