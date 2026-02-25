CROWN HEADが、2026年第1弾シングル「Fighting Pose」を本日配信リリースした。本楽曲は、不器用で真っ直ぐな意志を、日韓混合バンドならではのリリックと力強いロックサウンドに昇華しているという。諦めない勇気をくれるこの曲は、迷いながらも今を生きるすべての人に届いてほしい1曲に仕上がっているとのことだ。◾️「Fighting Pose」2026年2月25日（水）リリース配信：https://crownhead.lnk.to/fightingposePR