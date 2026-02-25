29歳、初めてできた彼氏は既婚者だった―― だが浮気男の妻が彼女に突き付けたのは 「夫と…浮気し続けてくれませんか？」という謎の依頼。 公認不倫という奇妙な三角関係を描く、ラブサスペンス！ チーフ監督は、連続ドラマ初監督となる沢村一樹に決定！ テレ東は、2026 年 4 月 1 日(水)深夜 24 時 30 分～25 時に「水曜日、私の夫に抱かれてください」を放送し