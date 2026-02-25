大学受験が大詰めを迎えています。国公立大学、二次試験の前期日程が25日から全国で始まり、受験生が関門に挑んでいます。25日、金沢大学では試験開始の1時間以上前から、合格祈願のお守りを身に付けた受験生たちが続々と会場へ。受験生：「結構よく眠れたので体調とかもすごくいいかな。頑張ってこようかなと思います」「今まで勉強してきた自分を信じて、それから支えてくれた家族にも感謝をして、頑張ってきたいと思います」