ヘンリー王子とメーガン妃は２５日から、新たな「ロイヤルツアー」として中東を訪問。２６日まで滞在の予定で、夫妻はヨルダンを訪れて世界保健機関（ＷＨＯ）事務局長と合流する。米誌ピープルが２４日、報じた。ヘンリー王子とメーガン妃は、ＷＨＯのテドロス・アダノム・ゲブレイェスス事務局長とともに人道的保健対応、メンタルヘルス、紛争や避難の影響を受けた脆弱なコミュニティへの支援に焦点を当てた２日間の活動に参