THE ALFEEが、3月27日にフォトブック『君が生きる意味 Premium PhotoBook』を発売することを発表した。本作は、最新アルバム『君が生きる意味』のジャケット撮影中に撮影された写真が収められている。“現場で生まれた数多くの未発表カットを、このまま眠らせておくのは惜しい”、という思いから本フォトブックの制作が決定したという。未公開写真が多数掲載されているとのことなので、アルバムと共にぜひ楽しんでいただきたい。&#