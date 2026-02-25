04 Limited Sazabysが、2025年11月8日、9日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催した＜YON EXPO’25＞の映像作品を3月25日に発売することを発表した。＜YON EXPO＞は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブだという。2004年ぶり04回目のテーマは、“カーレース＜F-04 Grand Prix＞”で、“YON RACING”に所属するのレーサーに扮したメンバーが登場した。熱いライブはもちろん、