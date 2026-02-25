D’ESPAIRSRAYが、12月30日（水）に KT Zepp YOKOHAMA にて＜LIVE 2026「CLIMAX」＞を開催することが決定した。解散前の活動期において、D’ESPAIRSRAYは年末に横浜で公演を行うことが恒例となっており、その活動期最後のワンマン公演も、年末の横浜公演として行われた。本公演は、そうしたバンドの歩みと記憶を色濃く刻んだ横浜の地で、再び開催されるライブとなる。また、2026年5月4日に開催されるワンマン公演 Zepp DiverCity T