小芝風花が主演するドラマ『あきない世傳（せいでん） 金と銀3』（NHK BS、BSP4K／毎週日曜18時45分）が、4月5日より放送されることが決定。あわせて、新キャストとして高橋和也、一色洋平の出演が発表され、キービジュアルが解禁された。【写真】『あきない世傳 金と銀3』新キャストの高橋和也商いの神髄は「買うての幸い、売っての幸せ」。物の売れない時代に、汗をかき、知恵を絞って商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代