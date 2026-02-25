あいみょんが、メジャーデビュー10周年を記念して、これまでにリリースしたオリジナルアルバム5作品のアナログレコード化および再プレスを実施することを発表した。初のアナログ化されるのは、1stアルバム『青春のエキサイトメント』、2ndアルバム『瞬間的シックスセンス』、3rdアルバム『おいしいパスタがあると聞いて』の3作品だ。『青春のエキサイトメント』『瞬間的シックスセンス』『おいしいパスタがあると聞いて』さらに、