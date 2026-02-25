ＪＲＡの坂井瑠星騎手が２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、サウジカップで史上初の連覇を成し遂げたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の誕生日を祝った。坂井騎手は「ハッピーバースデー、フォーエバーヤング」とつづり、ドアップの写真をアップ。現地時間１４日のサウジカップを制した同馬は、次走のドバイ・ワールドカップ（３月２８日・メイダン競馬場、ダート２０００メート