ACミランが本拠地パルマ戦で新4thユニフォームをお披露目イタリア1部ACミランは、現地時間2月22日に行われたセリエA第26節パルマ戦（0-1）において、2025-26シーズンの4thユニフォームを事前告知なしでサプライズ発表した。通常の写真撮影や宣伝動画による発表ではなく、本拠地サン・シーロに集まった7万3000人の観衆の前で選手たちが直接新ユニフォームを着用して登場。ファンからもデザインについて反響を呼んでいる。今回の