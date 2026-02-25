メ～テレ（名古屋テレビ） 子どもがスポーツに触れ合う機会が減る中、「小学生にもっと気軽にスポーツを」と立ち上がった高校生たちを取材しました。 岐阜県大垣市の大垣北高校。 放課後のグラウンドに集うのは野球のユニホーム姿の小学生たちです。 目的は現役の高校球児が教える野球教室、「大垣北ジュニアベースボールラボ」。 小学3年生から6年生を対象に月に2回程度、平日の放