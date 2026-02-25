2月21日の奈良クラブ戦で発生愛媛FCは2月25日、同21日にロートフィールド奈良で開催された明治安田J2・J3百年構想リーグ第3節の奈良クラブ戦において、サポーター1名による違反行為が発生したと発表した。これを受け、当該者に対して無期限の入場禁止処分を下すことを決定した。クラブの発表によると、当該サポーターは試合運営管理規定に違反する「侮辱的な内容の横断幕の掲出」を行った。クラブはこの行為を、Jリーグおよび