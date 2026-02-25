浦和競馬所属の水野貴史調教師（５３）は２月２５日、浦和競馬１Ｒに管理するジーニーボニータを出走させ１着。２０１３年８月の初出走以来、４２６７戦目で地方競馬通算４００勝を達成した。水野史調教師「足踏みが続いていたが、早めに達成できて良かった。オーナーや関係者の方に感謝したいです。昨年（５９勝）ぐらい勝てるよう頑張りたい」