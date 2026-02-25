宝塚歌劇団は25日、全5組で3月1日付で新たに1人が副組長に就任し、各組副組長を2人態勢とすることを発表した。 これまでは組長1人、副組長1人で約80人の組内劇団員を統率してきた。今回「持続的な成長に向けた体制強化の一環として今まで以上に円滑な組織運営を図るため、全5組において新たに1名が副組長に就任し、各組副組長を2名とすることを決定いたしました」と報告。「今後とも、全ての関係者が安心して公演に携わると共