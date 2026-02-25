初登庁した光井聡市長津山市役所津山市山北午前9時 2026年2月8日の岡山県津山市長選挙で初当選した光井聡さん（40）が25日、市役所に初登庁しました。 光井市長は午前9時、市の職員や支援者ら約150人に出迎えられて笑顔で登庁しました。 政治家としての経験はゼロ。津山市では歴代でも数少ない医師出身の市長として舵取りを担います。 （津山市／光井聡 市長）「（Q.市長の椅子、その座り心地は？）座り心地は