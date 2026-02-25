岡山県庁 岡山、香川の複数の自治体で、公式ホームページが一時閲覧できない状態になりました。 KSBが確認したところ、25日午後6時時点で、岡山県の玉野市と備前市、香川県の丸亀市・坂出市・善通寺市・観音寺市・さぬき市のホームページが閲覧できない状態でした。徐々に閲覧できる状態になったということです。