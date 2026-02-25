2026年2月24日、個人のスキル収益化に特化した「Chat Market」が日米同時にリリースされました。Webブラウザ完結の仕組みを採用し、配信者の手取りを圧迫しやすい手数料構造に正面から切り込むサービスです。教育や相談からエンタメ配信まで、個人の知識と経験を有料で届ける場として注目されています。 Chat Market「次世代ビデオ配信スキルシェアプラットフォーム」 リリース日：2026年2月24日対応